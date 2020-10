Quoi de neuf avec Recalbox 7.0 Reloaded ? Notre résumé pour tout savoir

C’est désormais chose faite puisque Recalbox 7.0 marque la prise en charge complète du Raspberry Pi 4. Affichant des performances revues à la hausse, comme nous avons pu le constater à travers notre test du Pi 4 Model B, il permet d’offrir plus de confort à l’utilisation tout en conservant un tarif raisonnable. Ce sera également l’occasion de profiter de Recalbox avec le NesPi 4 Case, ce boitier RetroFlag qui accueille désormais le Pi 4 et propose des cartouches extractibles pour y loger un disque dur 2.5 !



Précisons également que l’équipe de Recalbox préconise la version 2 Go de Raspberry Pi 4. Inutile d’investir plus pour les versions de 4 et 8 Go, qui n’auront qu’un réel intérêt pour une utilisation mixte et non pour l’émulation en elle-même.