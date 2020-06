Batocera se met à jour et prend en charge le Raspberry Pi 4, entre autres nouveautés

Disponible depuis bientôt un an, le Raspberry Pi 4 est, petit à petit, pris en charge par toutes les distributions rétrogaming.

Batocera a suivi mi-avril et RetroPie leur a emboîté le pas quelques jours plus tard. Aujourd'hui, alors que le quatrième larron de la bande - Recalbox - n'est pas prêt pour le Raspberry pi 4B+, Batocera passe la vitesse supérieure en annonçant la sortie de sa version 5.26 qui prend bien sûr en charge le Pi 4B+ et, surtout, qui sort de sa phase de bêta.

Une version 5.26 qui ne se limite cependant pas à cette prise en charge majeure et permet également de jouer jusqu'à huit personnes simultanément. Enfin, elle fait passer un certain nombre d'émulateurs vers des versions supérieures comme AmiBerry, Citra, Dolphin, DOSBox, MAME ou encore ScummVM.