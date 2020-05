Le Raspberry Pi 4 peut désormais booter via USB

Lancé il y a déjà près d’un an, le Raspberry Pi 4 se limitait jusque-là à un démarrage via une carte microSD.

La fondation Raspberry Pi avait surpris son monde en juin 2019 avec le lancement de la quatrième itération de son nano-ordinateur. Comme décrit en détail dans notre test, celui-ci dispose en effet d’une fiche technique bien plus impressionnante que ses prédécesseurs, notamment avec son processeur Broadcom BCM2711, ses 4 Go de mémoire vive (dans sa version la plus puissante), ainsi que ses quatre ports USB (deux ports 2.0 et deux ports 3.0) et son port USB-C pour l’alimentation.

Malgré tout, le système se limitait encore il y a peu à un démarrage uniquement autorisé via la carte microSD, l’appareil ne prenant pas en charge l’USB Bootloader. Accessible depuis la semaine dernière, la nouvelle mise à jour du firmware vient corriger cette absence avec une fonctionnalité, très attendue par la communauté, qui facilitera sans aucun doute le déploiement de projets sur la framboise. Éliminant le besoin d’avoir recours à une carte microSD, cette nouvelle mise à jour permet donc d’installer facilement un système d’exploitation grâce à une simple clé USB bootable, via les ports USB 2.0 et 3.0 du Pi 4.

Apportant plus de flexibilité à l’usage, l’USB Bootloader va surtout permettre de mieux tirer profit du Pi 4. Si les performances du nano-ordinateur sont forcément moins significatives en démarrant via une clé USB classique, ce ne sera naturellement pas le cas en utilisant un SSD. Gardez toutefois à l’esprit qu’un disque SSD externe consomme bien plus d’énergie, il est donc certainement pertinent de lui prévoir une source d’alimentation afin qu’il fonctionne correctement avec le Pi 4.