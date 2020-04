Raspberry dévoile un module photo officiel à objectifs interchangeables à 50 €

© Raspberry

La Fondation Raspberry ajoute un nouveau module photo à son catalogue d’accessoires. Sobrement nommé « Raspberry Pi High Quality Camera », il s’agit d’un module à objectifs interchangeables doté d’un capteur de 12,3 mégapixels signé Sony. Disponible dès aujourd’hui chez la plupart des revendeurs pour environ 50 euros, ce module photo HQ vient enrichir le catalogue d’accessoires officiels pour le Raspberry Pi, en succédant notamment aux deux modèles de PiCamera qui profitent respectivement d’une résolution de 5 et 8 Mp.

Une caméra haute définition qui décuple les possibilités

Doté d’un capteur rétroéclairé Sony IMR477R de 7,9 mm affichant une résolution de 12,3 Mp pour une taille de pixel de 1,55 μm × 1,55 μm, le RPi HQ va sans aucun doute permettre de décupler les possibilités pour makers qui l’intégreront à leur projet. Acceptant les objectifs interchangeables avec les montures C et CS par le biais d’un adaptateur, ce module photo représente un grand bond en avant par rapport à la PiCamera v2 et semble ainsi d’autant plus approprié pour un usage professionnel, dans un projet de télésurveillance par exemple. Précisons, en outre, que l’architecture du capteur rétroéclairé nous fait profiter ici d’une bien meilleure sensibilité, un atout qui devrait permettre un gain de qualité pour la capture d’images en basse luminosité.

Une gamme d’objectifs interchangeables à partir de 25 $

Disponible dès aujourd’hui chez la plupart des revendeurs (dont

Kubii pour la France), et livré avec un câble FPC, une monture en aluminium avec une fixation pour trépied, une bague de mise au point intégrée, et un adaptateur monture C vers CS (et pas l’inverse), le module photo RPi HQ arrive cependant sans objectif. La Fondation Raspberry a toutefois sélectionné une gamme de produits dont le prix débute à 25 $ pour un objectif de 6 mm et 3 Mp, et jusqu'à 50 $ pour l’objectif de 16 mm et 10 Mp.

Un objectif Canon 70-200 mm f / 2.8 couplé à la Raspberry Pi HQ Camera ... un combo plutôt insolite ! © Fiacre Muller

Par ailleurs, rien ne vous empêche de choisir vous-même votre objectif, l’adaptateur de monture autorisant la fixation d’adaptateurs tiers et permettant ainsi un large choix d’objectifs. Pour couronner le tout, la Fondation Raspberry vient de publier un

nouveau guide complet (132 pages) via Raspberry Pi Press. Disponible en version physique pour 10 £, il est également téléchargeable gratuitement au format PDF.