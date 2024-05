TP-Link : 5 nouvelles caméras de vidéosurveillance connectées pour l'intérieur comme l'extérieur

Bien sûr, l'intelligence artificielle fait partie de l'aventure chez TP-Link, comme chez beaucoup d'autres fabricants. L'entreprise chinoise a toutefois décidé de faire simple, se contentant de donner à ses caméras la capacité de distinguer les êtres humains, les animaux et les véhicules, ainsi que les sons anormaux tels que les aboiements, les pleurs ou les bruits d'effraction.

Grâce à cela, la capacité de détection de ces appareils est meilleure que jamais et permet d'alerter les utilisateurs via l'application Tapo (disponible sur Android, iOS et iPadOS) au moindre évènement imprévu. Cette dernière permet également de paramétrer les caméras, de visualiser les enregistrements automatiques et manuels, de définir des zones d'activité et de confidentialité, et de partager l'accès aux appareils avec des amis ou des membres de la famille.

Enfin, si l'application Tapo permet de contrôler les appareils gratuitement et depuis n'importe où dans le monde, certaines fonctionnalités, comme l'enregistrement de clips vidéo dans le cloud ou la détection des pleurs de bébé, ne sont accessibles que via l'abonnement Tapo Care à partir de 3,99 €/mois. Cependant, la plupart des caméras fabriquées par TP-Link restent compatibles avec d'autres solutions de vidéosurveillance telles que Surveillance Station de Synology. Ainsi, même les plus aventureux pourront s'y retrouver avec ces cinq nouveaux appareils.