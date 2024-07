Tapo C410 et C425 KIT : des caméras de surveillance extérieures 100 % autonomes, faciles à installer et sans entretien

La Tapo C210 est une caméra de surveillance à petit prix, mais cela n'empêche pas TP-Link de proposer un matériel de qualité et qui remplit parfaitement son office pour sécuriser votre maison. L'objet en lui-même est plutôt bien conçu, et la motorisation permet d'obtenir un large angle de vue. La qualité vidéo, sans être remarquable, est tout à fait acceptable de jour comme de nuit, et la présence d'un slot micro SD pour l'enregistrement des vidéos permet de réduire les coûts sans avoir à en passer par un abonnement supplémentaire.

Au chapitre des déceptions, on regrette une qualité audio médiocre ainsi que quelques latences assez dérangeantes à la longue du système de détection des mouvements. Celui-ci se révèle parfois limité, notamment lorsque les individus sont loin de l'objectif, et la caméra peut manquer quelques événements à cause d'une détection trop approximative. Il est donc indispensable de bien choisir l'emplacement de l'appareil pour compenser ses limitations techniques.

Malgré ses quelques défauts, la Tapo C210 reste une caméra d'entrée de gamme satisfaisante pour équiper une ou plusieurs pièces de votre domicile, et garder l'esprit tranquille lorsque vous partez en week-end ou en vacances.