Power 1 000 et 500 : DJI s'attaque au juteux marché des stations électriques portables

Le fabricant chinois nous propose deux modèles : les DJI Power 1 000 et Power 500. Avec des capacités respectives de 1 024 Wh et 512 Wh, ils sont également censés délivrer des puissances maximales de 2 200 W et 1 000 W, de quoi largement alimenter chacune de leurs deux sorties USB-C d'une puissance maximale de 140 W (pour le Power 1 000) et 100 W (pour le Power 500). À ces dernières s'ajoutent deux ports USB-A et deux prises CA capables d'alimenter ou de recharger de nombreux appareils de différents types.

Bien entendu, de telles caractéristiques ne vont pas sans un compromis de poids : alors que la Power 500 pèse 7,3 kg, la Power 1 000 atteint les 13 kg sur la balance. Dans ces lourds boîtiers, on retrouve des cellules LFP qui devraient offrir jusqu'à 3 000 cycles de charge et une durée de vie de 10 ans (dont une garantie fabricant de 3 + 2 ans). Concernant la vitesse de charge, DJI affirme qu'il faudra 50 minutes pour passer de 0 à 80 %, et 20 minutes supplémentaires pour atteindre les 100 %.

Enfin, ces deux stations électriques peuvent également être utilisées en mode ASI (alimentation sans interruption), et passer à l'alimentation par batterie via ses prises CA en près de 0,02 seconde.