DJI Mic 2 : le micro préféré des créateurs de contenus fait sa mue

Le DJI Mic 2 est d'ores et déjà disponible à la vente sur le site du fabricant au prix de 349 € dans sa configuration la plus complète, et à 219 € pour un pack ne comprenant qu'un émetteur et un récepteur. Soit quelques billets supplémentaires si on le compare au précédent modèle. Cerise sur le gâteau, DJI propose cette année des émetteurs blancs nacrés, vendus séparément au prix de… 99 €.

Le coût de l'élégance, que voulez-vous…