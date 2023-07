Le DJI Air 3 est là ! Comment l'un des meilleurs drones du marché fait-il encore mieux ?

Le DJI Air 3 fera des heureux chez les passionnés d'images. Bien plus évolué que les appareils de la même gamme, il s'impose déjà comme l'un des meilleurs drones grand public. Il est déjà disponible en trois versions. La première à 1 099 dollars est le pack de base qui comprend le drone et ses accessoires, une batterie et le contrôleur RC-N2. La deuxième ajoute une deuxième batterie, le chargeur et un sac de transport pour 1 349 dollars. La version la plus chère inclut en plus un contrôleur RC-N2 doté d'un écran intégré et se monnaye au prix de 1 549 dollars.