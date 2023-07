DJI dévoile le Air 3, un nouveau drone avec double caméra

DJI est une référence incontestable sur le marché des drones. Son nouveau produit, succédant au DJI Air 2S, présente une innovation principale : il n'est pas doté d'une, mais de deux caméras embarquées. Il combine une caméra grand-angle et une caméra moyenne 3X et permet la capture d'images en HDR 4K/60FPS encore plus facilement qu'auparavant.