DJI Mini 2 : la nouvelle version du drone portable gagne la 4K et plus d'autonomie

Avec les réglementations nationales ou européennes toujours plus restrictives à l’égard des « aéronefs sans pilote », le constructeur taïwanais a encore fait subir une cure d’amaigrissement au plus petit drone de sa gamme grand public.

Il abandonne également le nom Mavic qui prêtait trop à confusion avec la gamme pro. Le Mini 2 pèse seulement 249 g (batterie et hélices comprises évidemment), comme le mentionne son étiquette sur le côté du châssis, mais son poids apparemment identique à celui de son prédécesseur cache en réalité une batterie plus légère (86,2 g contre 100 g) et de plus faibles capacités (2 250 mAh contre 2 400 mAh sur le premier modèle).

Le constructeur promet une autonomie de 31 minutes à presque 17 km/h alors que son ancêtre plafonnait à 30 minutes à 14 km/h. Le gain est donc appréciable, mais pas révolutionnaire.

En réalité, DJI a compensé cette moindre capacité par une électronique moins gourmande, mais toutefois plus puissante. Ce Mini 2 est en effet plus rapide en ascension et descente, et il résiste encore mieux aux vents (jusqu’à 5 sur l’échelle de Beaufort contre 4 avec le Mavic Mini). En vitesse horizontale maximale, le Mini 2 gagne plus de 10 km/h (57,6 km/h) par rapport à la génération précédente (46,8 km/h).