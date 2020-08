DJI annonce son nouveau stabilisateur pour smartphone avec l'Osmo Mobile 4

L'Osmo Mobile 4 profite d'un système de fixation magnétique rapide du smartphone, qui paraît bien plus commode que l'ancienne méthode de fixation, et d'une nouvelle bride plus pratique. Son fonctionnement est intuitif et peut convenir aux débutants, quand sa technologie de stabilisateur à trois axes est annoncée comme n'ayant jamais été aussi efficace. Ergonomique, le stabilisateur est pensé pour que toutes les fonctionnalités soient accessibles avec une seule main, facilitant la manipulation.

L'OM 4 est équipé de moteurs améliorés par rapport à la génération précédente, avec également de nouveaux modes de capture créative. On retrouve les options avancées de DollyZoom, le panorama

Clone Me, et le retour de Hyperlapse et Timelapse, qui ont également été améliorées.

L'appareil conserve son design compact et pliable bien pratique pour le transport. DJI a même réussi à le rendre plus compact encore que l'OM 3 pour gagner de l'espace.

Pour l'autonomie et la recharge, l'Osmo Mobile 4 conserve en revanche les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, c'est à dire une endurance de 15 heures et 2 heures 30 pour effectuer une charge complète.