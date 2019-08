Osmo Mobile 3 : DJI frape fort avec son stabilisateur pliable pour smartphone

Mise à jour du 13 août à 17h15

Chers lecteurs,

Le constructeur a désormais publié la fiche technique de l'Osmo Mobile 3. Nous savons désormais que la perche mesure 15,7 x 130 x 4,6 cm lorsqu'elle est pliée et 28,5 x 12,5 x 10,3 cm lorsqu'elle est dépliée. Voilà qui confirme le fait qu'il ne sera pas vraiment possible de la transporter dans la poche d'un jean, mais qu'elle reste néanmoins bien plus compacte que les produits commercialisés par la concurrence. Le poids de l'Osmo Mobile 3 est de 405 grammes, ce qui laisse espérer une conception de qualité, avec des matériaux plutôt qualitatifs et, surtout, des moteurs assez robustes pour stabiliser les grands smartphones.

D'ailleurs on en sait aussi un peu plus à ce sujet, que le stabilisateur accueille des mobiles pesants entre 170 à 230 grammes, d'une épaisseur inférieure à 1 cm (9.5mm) et dont la largeur est comprise entre 62 et 88 mm. De quoi voir venir donc.

Si l'autonomie de l'appareil est annoncée à 15h, on sait désormais qu'il faut environ 2h30 pour la recharger. Enfin, on peut désormais constater sur le site de DJI que l'Osmo Mobile 3 est disponible à l'achat avec un délai de livraison annoncé entre 9 et 14 jours.

Encore peu de spécifications données par DJI

Pliable, mais l'essentiel y est... on espère

Des modes de prise de vue intelligents

Prix et disponibilité

Source : Communiqué de presse DJI

Après le Mavic Air, drone impressionnant par ses qualités vidéo et sa conception pliable, place au... Pliable lui aussi. Le constructeur chinois annonce aujourd'hui l', premier stabilisateur d'image pour smartphone à pouvoir tenir dans la poche (ou presque).En fait, à l'heure où nous rédigeons ces lignes, le constructeur n'a malheureusement pas donné d'indication sur le poids ou les dimensions de son produit. Quelques photos laissent penser que, lorsqu'il est plié, il peut se loger dans une poche, bien que le fait d'avoir un tel objet dans la sienne ne devrait pas être très confortable. Gageons que ce que Paul Pan, à l'origine de la création de l', qualifie de «» trouvera plus facilement sa place dans une poche de sac à dos.Quoi qu'il en soit, l'idée reste excellente et la conception du produit est, à première vue, vraiment bien fichue. On compte surpour réaliser un stabilisateurque peut l'être le Mavic Air, malgré sa conception pliable.D'autres inconnues subsistent pour l'instant - et nous mettrons d'ailleurs à jour notre article au fur et à mesure que nous obtiendrons les réponses à nos questions - telles que la taille des smartphones que cespeuvent accueillir. En effet, il n'est pas dit que les phablettes les plus grandes y soient à l'aise. Pour la plupart des smartphones en revanche, cela devrait bien se passer. Précisons également queafin de filmer aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait.Autre bon point, le constructeur précise que. DJI annonce une, mais cette donnée devrait différer légèrement en pratique, en fonction de l'usage et du poids du mobile.Et bonne nouvelle, malgré la compacité de l'objet,(photo et vidéo)pour piloter confortablement les mouvements de la perche. La gâchette permettant de verrouiller l'orientation de la nacelle est toujours présente, tout comme le bouton permettant dedu smartphone - provoquant par la même occasion de légères secousses de l'image.Faut-il encore le rappeler ?a acquis un beau savoir-faire en matière de fonctionnalités logicielles et la marque le prouve d'ailleurs régulièrement au fil de ses produits. L'profitera des fonctions intelligentes développées au travers de l'application. Une application compatible iOS et Android qui mixe ici certaines fonctions, connues pour les drones DJI, avec celles testées sur la récente DJI Osmo Action Le «» permet ainsi de, d'effets de transitions ou encore de filtres.par l'intelligence de l'application, en vue d'être partagé, par exemple, sur ses différents réseaux sociaux.Le contrôle gestuel permet de, simplement en faisant un V avec les doigts, devant l'objectif. La fonction de suivi «», elle, permet de, en mode selfie comme en mode caméra arrière, et deEnfin, ont trouve parmi les derniers modes, les fonctions «» qui, là encore, faciliteront grandement les prises de vue.L'sera prochainement disponible sur le site de vente en ligne de DJI ainsi que ceux de ses partenaires (y compris les Apple Store) à partir dedans la version standard. Une version «» sera proposée à 129 euros,Un produit que nous sommes impatients de tester. Dommage d'ailleurs que DJI n'ait pas annoncé et commercialisé son produit plus tôt. Nul doute qu'il aurait trouvé preneur en cette période estivale, propice à la réalisation de photos et vidéos.