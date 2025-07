Elle ne plaisante pas avec la conformité des équipements radioélectriques. L'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, a annoncé vendredi 18 juillet coup sur coup le retrait de deux modèles de smartphones du marché français. Les MTGud M13 Pro et le Honor 6XS tombent sous le couperet réglementaire. L'agence dit avoir relevé des manquements graves aux obligations de certification et de documentation technique requises. Essayons d'en savoir plus.