En 2023, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené l'enquête sur les pratiques des fournisseurs d'accès à internet et de téléphonie mobile. Les résultats, communiqués le 14 février 2025, ne rendent pas honneur aux acteurs des télécoms. En effet, plus de 21 000 signalements ont été enregistrés via SignalConso et RéponseConso, et ces derniers ont abouti à 12 injonctions de mise en conformité, certaines assorties d'astreintes financières.