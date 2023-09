Contrats de téléphonie et internet : 1 opérateur sur 4 en défaut ! Ce que vous devez savoir

Les contrats de téléphonie et d'internet sont au cœur de notre vie pour le meilleur et parfois pour le pire, en ce qu'ils nous permettent de communiquer, de nous renseigner et de nous divertir au quotidien. Mais la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a délivré les résultats d'une enquête menée en 2021 sur les pratiques des opérateurs. Et le constat est sans appel. Sans citer de noms, elle indique que plus d'un quart des acteurs contrôlés présentaient des anomalies inquiétantes.