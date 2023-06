Plus d'un tiers des assureurs ne respectent pas les droits des consommateurs... rien que ça !

Entre janvier 2021 et avril 2022, la DGCCRF a effectué quelque 400 contrôles d'assureurs. Et l'administration a pu se rendre compte que nombreux étaient les établissements à ne pas être totalement en règle. Au total, 147 d'entre eux, soit plus d'un tiers, ont été épinglés pour « pratiques abusives » ou bien « manque de transparence ».

Comment souvent, et malgré les efforts des pouvoirs publics, des problèmes ont ainsi été détectés au niveau du démarchage téléphonique. Les personnes âgées seraient notamment ciblées, alors que généralement déjà couvertes par une assurance complémentaire santé. Des courtiers « peu scrupuleux qui ne dévoilent pas leur identité réelle et tiennent des discours trompeurs entretenant volontairement la confusion » sont dénoncés, tout comme le fait de signer un contrat lors d'un appel unique, alors qu'un temps de 24 heures est obligatoire entre la proposition et la signature.