Appels d'usurpateurs prétendant vous aider à récupérer des fonds : l'Autorité des marchés financiers lance l'alerte

Cette technique, c'est celle du spoofing téléphonique. On parle ici d'arnaque à la récupération qui consiste généralement à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but d'extorquer une certaine somme d'argent aux consommateurs. Et à ce sujet, l'AMF appelle à la plus grande vigilance. L'autorité rappelle d'ailleurs qu'il est « simple techniquement de falsifier le numéro de téléphone qui s’affiche lors d’un appel ».