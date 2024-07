Les escrocs ne reculent désormais devant rien et vous proposent de vous aider à vous remettre d'une escroquerie... en vous escroquant

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a révélé des chiffres alarmants. Entre décembre 2023 et mai 2024, pas moins de 158 cas d'escroqueries au recouvrement ont été signalés. Le préjudice total s'élève à 2,9 millions de dollars australiens, soit environ 1,9 million d'euros. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus touchées.

L'ACCC a identifié plusieurs méthodes utilisées par les escrocs. Certains se font passer pour des agences gouvernementales, des avocats ou même des organisations caritatives. D'autres prétendent être d'anciennes victimes ayant réussi à récupérer leur argent grâce à un service spécifique. Ils n'hésitent pas à créer de faux sites Web et à publier de fausses recommandations pour paraître crédibles.