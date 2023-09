Pratiques abusives : un quart des opérateurs fixe/mobile ne respectent pas la loi, selon la répression des fraudes

On ne chôme pas du côté de la DGGCRF. Après avoir épinglé divers influenceurs, mais aussi la célèbre plateforme publicitaire Taboola, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'est penchée sur les opérateurs de téléphonie et d'Internet. Et les défauts relevés sont nombreux…