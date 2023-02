Presque la moitié des sites e-commerce manipulent ou dupent leurs clients

Cette large enquête a été réalisée dans un cadre plus large de protection des consommateurs en ligne. En effet, l'effort plus global va également porter sur une sensibilisation plus importante des pratiques de concurrence déloyale des professionnels en ligne. Enfin, une consultation publique européenne a été mise en place, et vous avez jusqu'au 20 février pour y apporter votre grain de sel si vous le souhaitez.