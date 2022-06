Attention aux fausses promos sur Internet (mais l'UE veille pour vous)

La directive s'attaque en outre aux faux avis sur Internet. « Est désormais réputée comme déloyale la pratique commerciale consistant à émettre de faux avis sur Internet ou à modifier de réels avis », indique le texte. Le vendeur a l'obligation de contrôler la fiabilité des avis publiés sur leur plateforme, notamment en vérifiant que le consommateur qui a écrit un commentaire ou donné une note a réellement acheté le produit ou utilisé le service.

Le dernier volet de la législation se rapporte au démarchage à domicile. « Les visites non sollicitées d'un professionnel souhaitant vendre un produit ou fournir un service à un consommateur sont interdites » dès lors que le consommateur en question a indiqué « de manière claire et non ambiguë » sa volonté de pas être importuné. La sanction peut atteindre jusqu'à un an d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 150 000 euros pour ceux qui violeraient cette règle.