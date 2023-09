Amende de 650 000 euros contre les "pubs frauduleuses" affichées en bas des articles de nombreux sites web

Ces pratiques commerciales trompeuses ont eu des conséquences directes sur les consommateurs, exposés à des contenus publicitaires non vérifiés et trompeurs. Aussi, une amende transactionnelle de 650 000 euros a été solidairement proposée aux sociétés Taboola France et Taboola Europe, qui l’ont acceptée. La société affiche sur son site web la décision de la DGCCRF.