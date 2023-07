Nouvelle amende pour Google, sanctionné par la Répression des fraudes : ce qu'on reproche au géant

Le service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu son verdict. Mardi, il a officialisé l'amende de 2,015 millions d'euros infligée à Google, coupable de « ne pas avoir fourni une information claire, loyale et transparente aux consommateurs utilisateurs de sa plateforme numérique ». La firme de Mountain View, contactée par Clubic, regrette la décision et s'en explique.