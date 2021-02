Google paie 1,1 million d'euros d'amende pour son classement "trompeur" des hôtels

Après avoir transmis au Parquet de Paris ses conclusions, le procureur et la DGCCRF ont ainsi proposé à Google Ireland Ltd et Google France une transaction de 1,1 million d'euros, ainsi que la correction de la pratique, une double exigence respectée par l'entreprise américaine. Contactée par Clubic, Google France a confirmé la démarche, par l'intermédiaire d'un porte-parole : "Nous avons transigé avec la DGCCRF et avons fait les modifications nécessaires pour ne refléter que le classement officiel français des hôtels sur Google Search et Maps."