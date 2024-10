Les nouvelles directives de Google sont sans équivoque. Les entreprises prises en flagrant délit de manipulation de leurs avis s'exposent à des sanctions sévères. Parmi elles, la suppression temporaire des avis existants, le blocage des nouvelles évaluations, et, et c'est sans doute le plus dissuasif, l'affichage d'un message d'avertissement sur leur profil. Voilà autant de mesures qui pourraient freiner les pratiques frauduleuses et aider à préserver l'intégrité des informations sur la plateforme.