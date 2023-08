Opération mains propres pour Google avec son "Transparency Center"

L'objectif du Transparency Center est donc tout simplement de réunir l'ensemble de ces différentes politiques sur une seule et unique page, très user friendly, pour être le plus lisible possible. On y trouve des sections consacrées aux politiques de chaque produit, le procédé de développement des guidelines chez Google, les principes de Google concernant la vie privée et le développement de l'IA, ou encore des outils permettant de signaler des contenus ou de faire appel de décisions.