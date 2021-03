Google Chrome : un procès à 5 milliards de dollars pour avoir pisté les utilisateurs en navigation privée

À la manière de son concurrent de toujours, QNAP a décidé de faire des infidélités à Intel. Pour certains de ses derniers modèles de NAS, il s’est effectivement tourné vers AMD et sur notre cobaye du jour, le Ryzen V1500B, un CPU lancé il y a trois ans pour le marché embedded… et surtout beaucoup plus économique que l’Atom C3538 généralement utilisé sur ce segment.