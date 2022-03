Oui : Google récupère vos données sans votre consentement sur votre smartphone Android

Ces informations proviennent de travaux menés par le professeur Douglas Leith, chercheur en informatique au sein du prestigieux Trinity College de Dublin. Sobrement intitulée Quelles données les applications Google Dialer et Messages sur Android envoient-elles à Google ? , son étude révèle qu'au travers des applications Google Téléphone et Google Messages, des données relatives aux communications des utilisateurs ont été transmises aux services Play Services Clearcut et Firebase Analytics de Google.

Douglas Leith en dit plus sur la nature des données partagées vers les services internes de Google. On apprend qu'elles comprennent notamment « un hachage de texte du message, ce qui permet de relier l'expéditeur et le destinataire dans un échange de SMS », tandis que celles provenant de l'application Téléphone « comprennent l'heure et la durée de l'appel, ce qui permet de relier les deux appareils engagés dans un appel téléphonique ». « Les numéros de téléphone sont également envoyés à Google », ajoute le chercheur.

Pour rappel, les applications Messages et Téléphones sont installées par défaut sur l'ensemble des appareils Google Pixel, mais aussi sur la plupart des mobiles Android récents. Il s'agit donc dans les deux cas d'applications largement répandues… et aucune des deux n'explique clairement quelles données sont collectées en les utilisant.

Ces deux applications émanant de Google n'appliquent donc pas les règles que Google impose pourtant aux applications provenant de développeurs tiers.