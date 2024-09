Vous connaissez sans aucun doute Billie Eilish, faiseuse de tubes et au moins un temps cet été l'artiste la plus écoutée au monde sur Spotify. La chanteuse américaine, soucieuse des considérations écologiques, a décidé de s'associer à Google Maps pour limiter l'empreinte carbone de ses concerts des prochaines semaines. Le service et la star vont même plus loin en suggérant des restaurants plus protecteurs de la planète situés à proximité des salles de spectacle.