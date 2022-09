Économies de carburant : Google Maps lance sa nouvelle fonctionnalité en France

La plupart du temps, lorsque vous préparez votre trajet entre deux villes, Google Maps vous propose plusieurs modes de déplacement : la marche bien sûr, mais aussi le vélo, les transports en commun et la voiture. Souvent, ce dernier moyen se révèle encore en 2022 plus pratique et logique. « Envisageons une autre possibilité », nous dit Google. « Conduire dix minutes de plus, mais en réduisant de près de 30 % la consommation de carburant prévue ». Voilà comment est née la fonctionnalité d'itinéraires économes en carburant, lancée aujourd'hui par Google en France et en Europe.