Google Maps propose des trajets alternatifs écolos (mais plus longs ou moins rapides)

Portant un discours sensible aux thématiques écologiques, Google avait annoncé l’année dernière son ambition de faire fonctionner ses centres de données et ses bureaux via des énergies décarbonées d’ici 2030 . Consciente que de plus en plus d’utilisateurs et utilisatrices s’inscrivent dans une démarche écologique, la firme de Mountain View entend leur offrir davantage de moyens de faire des choix plus respectueux de l’environnement lorsqu’ils utilisent ses produits. Son nouvel objectif : « aider un milliard de personnes à faire des choix plus durables d'ici 2022 », a déclaré le géant américain dans un billet de blog.