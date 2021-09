Google Maps va montrer les feux de forêts et l'étendue des canopées dans le monde

Google met en place, d'abord sur Android cette semaine, et en octobre sur iOS et PC, une nouvelle couche d'informations sur les feux de forêt dans le monde. Il sera donc possible de voir, grâce aux données satellites, gouvernementales ou encore tirées de l'IA, l'évolution des feux de forêt dans un endroit touché et d'avoir en un seul endroit tous les liens utiles pour accéder aux informations dont on a besoin (consignes d'évacuation, numéros importants, etc.). L'Australie et les États-Unis, qui vivent depuis deux ans de gigantesques feux de forêt, seront les premiers pays à bénéficier d'informations beaucoup plus précises.