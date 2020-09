De l'imagerie satellite coordonnée avec des objets au sol pour lutter contre les incendies

Le système d'alerte précoce ne sera ni actif ni généralisé cette année, même si les images satellitaires de Planet sont déjà utilisées par les autorités californiennes. Toutefois cette expérimentation devrait fournir des résultats intéressants, après un premier test réussi (mais très contrôlé) au printemps dernier.

Les six derniers satellites SkySat viennent d'arriver en orbite, et les boîtiers « Motes » sont en nombre limité. Ces essais devraient donner des idées et rapidement être mis en œuvre pour donner des outils aux soldats du feu. Aujourd'hui dans le domaine des incendies, les satellites sont surtout utilisés pour évaluer les zones touchées après les incendies, leur progression en fonction des vents, l'état des sols et les implications sur l'urbanisme. De nouvelles solutions devraient émerger de ces tests… En gardant en mémoire que ce système à des limites (en particulier à cause de la possible couverture nuageuse, etc).