IA : Microsoft et l'administration Trump main dans la main pour prévenir les catastrophes naturelles

Selon le Wall Street Journal, le groupe de travail est déjà en train de développer deux prototypes, l'un étant dédié à la cartographie et à la prévision des incendies, l'autre étant destiné aux inondations. Le First Five Consortium voit cependant plus loin : il vise à mettre au point entre 10 et 30 systèmes différents basés sur l'IA.