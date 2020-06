Aux USA, des drones sont capables de surveiller le respect de la distanciation physique

Le but d'Airspace Systems est, à terme, de vendre son logiciel aux forces de l'ordre et aux différentes municipalités américaines, qui pourraient faire preuve d'un intérêt certain pour la solution. Et même si les dirigeants de la start-up affirment qu'il ne s'agit pas d'une solution de surveillance, certains redoutent que le logiciel ne serve d'outil de suivi de la population, et empiète sur les libertés individuelles.