Une carte interactive pour connaître, en temps réel, les restrictions de voyage dues à la pandémie de coronavirus

Grâce à l'outil et à sa base de données, la carte publiée sur le site de l'IATA est mise à jour plus de 200 fois par jour, et s'adapte à chaque nouvelle restriction ou autorisation émise dans le cadre de la pandémie de coronavirus. La carte fournit de nombreuses informations et voit loin dans le détail, puisqu'elle livre des données pour tous les citoyens, peu importe leur pays de résidence ou leur destination.