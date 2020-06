Trafic aérien : la relance du nombre de passagers a débuté, après une chute historique en avril

Aucune région du monde n'a été épargnée par l'arrêt total ou presque du trafic. Si l'Asie-Pacifique s'en sort "mieux" avec une baisse de 88,5% du nombre de passagers sur un an, l'Amérique latine (-96,0%), l'Amérique du Nord (-96,6%), le Moyen-Orient (-97,3%), l'Europe (-98,1%) et l'Afrique (-98,3%) affichent des statistiques surréalistes. Notons tout de même que l'Asie-Pacifique (34,7%), l'Europe (26,8%) et l'Amérique du Nord (22,2%) ont concentré la plus grande part du nombre de passagers dans le monde sur ce mois d'avril où le trafic aura baissé entre 32 et 48% par rapport à mars 2020, déjà le pire mois de l'histoire moderne de l'aéronautique.