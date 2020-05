L'aéroport de Paris-Orly relancera ses vols commerciaux dans moins d'un mois

Fermé dans sa quasi totalité depuis le 31 mars 2020, l'aéroport de Paris-Orly, symbole de la crise dont souffre le secteur aérien , voit la piste se dégager, avec une date de redémarrage des vols commerciaux de passagers fixée au vendredi 26 juin. Le groupe ADP en a fait l'annonce jeudi non sans indiquer que la relance de l'activité se ferait avec des aménagements et dans le respect des recommandations sanitaires, particulièrement strictes désormais dans le secteur.

« En anticipant cette décision de réouverture de Paris-Orly, le Groupe ADP souhaite favoriser la reprise aussi rapide que possible de la connectivité, du tourisme et de l'activité économique. Il travaille à préparer cette réouverture dans des conditions sanitaires optimales », a déclaré Augustin de Romanet, Président-directeur général du groupe ADP.

En étroite collaboration avec les compagnies aériennes, l'aéroport de Paris-Orly veillera au respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Les recommandations et obligations sanitaires comme le port du masque, la signalétique au sol, les distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique, le renforcement de la désinfection et du nettoyage avec un produit virucide et l'adaptation des procédures au contrôle de sûreté « seront suivies », nous indique-t-on du côté de l'aéroport. À charge de vérification.