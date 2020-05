COVID-19 : les aéroports de Paris ont été équipés de caméras thermiques

Face à la crise que traverse le secteur aérien, et cherchant à renforcer l'écosystème de confiance proposé aux voyageurs, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle met en place des caméras thermiques avec une fonctionnalité de prise de température qui s'effectuera en salle de récupération des bagages.

Ainsi, en cas de dépassement d'un certain seuil de chaleur, un opérateur pourra inviter le passager concerné à vérifier sa température via un thermomètre sans contact, et tout cela bien sûr, pour détecter au plus tôt un éventuel cas de COVID-19.