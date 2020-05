Contact tracing : l'utilisation du fichier informatique "Contact Covid" est désormais autorisée

Des données supprimées au bout de trois mois

Source : Le Parisien

Le texte précise quelles informations peuvent figurer dans ce fichier de traçage des malades : nom, numéro de sécurité sociale, adresse, téléphone, symptômes, lieu de travail, etc. Seront également renseignés les individus fréquentés par les malades dans les deux semaines précédant le diagnostic.Ce fichier de contact tracing vise, donc, à «» et «» les «». Les données seront transmises par les médecins (libéraux, salariés des centres de santé, hospitaliers) ainsi que par les agents de la «» de l'Assurance maladie, personnel mobilisé pour enquêter sur l'entourage des personnes effectivement touchées par le virus. Pharmacies et laboratoires de biologie (qui réalisent les tests) pourraient aussi potentiellement participer à alimenter le fichier.Il est à noter que les données énoncées plus haut, seront supprimées au bout de trois mois. Les personnes concernées pourront également faire valoir leur droit d'opposition avant que leurs données ne soient ajouter au fichier. «», a souligné Nicolas Revel, directeur de l'Assurance maladie, à l'AFP. «».