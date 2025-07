Pour ne plus mettre vos yeux à rude épreuve lorsque vous lisez sur votre portable, pensez à modifier la taille et le style de votre police. Rendez-vous dans « Paramètres », puis cliquez sur « Écran et commandes tactiles » > « Taille d'affichage et texte ». Ici plusieurs paramètres vous permettront d'ajuster la police à vos besoins : vous pourrez notamment agrandir la taille du texte, le passer en gras, ou ajouter un contour pour augmenter le contraste.