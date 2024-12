Que ce soit sur Android 14 ou Android 15, le principe reste le même :

Sélectionnez l’élément de votre choix (texte, image, lien, etc.)

Soulevez votre doigt, puis maintenez-le sur l’élément sélectionné

Celui-ci apparaît alors « flottant » à l’écran, vous permettant de le déplacer

Naviguez vers l’application de votre choix avec un deuxième doigt, puis déposez l’élément, par exemple, dans l’application Message pour partager rapidement du texte

Plutôt que de partager une page entière, cette fonction s’avère très pratique pour partager uniquement les éléments que vous souhaitez vraiment. Elle s’avère aussi bien plus rapide que l’ancienne méthode : plus besoin de sélectionner le texte, de cliquer sur « copier », de chercher l’application et cliquer sur « coller » avant d'envoyer.