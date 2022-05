Google pourrait bientôt grandement vous faciliter la vie si vous utilisez plusieurs smartphones Android

Dans la continuité, Google a annoncé un nouvel ensemble d’API qui donnera aux développeurs la possibilité d’aller encore plus loin en matière de « cross-device », tout en assurant vouloir préserver la vie privée des utilisatrices et utilisateurs. Toujours selon les exemples donnés par Phone Arena, il sera notamment possible pour plusieurs personnes d'effectuer des commandes, chacune depuis son propre appareil, et de choisir de les envoyer vers un seul et même panier. Autre exemple : si vous souhaitez acheter un film sur votre téléviseur, vous pourrez sélectionner le mode de paiement en passant par votre smartphone. Comme communiqué par Google, un premier aperçu de ces fonctionnalités devrait être disponible au cours de ce deuxième trimestre 2022 via Google Play Services.