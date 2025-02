Saviez-vous qu'il était possible de créer un raccourci sur votre appareil photo pour accéder plus vite aux options de balance des blancs et de luminosité ? Ouvrez votre appareil photo, cliquez sur le rouage visible en bas à gauche de l'écran, puis cliquez sur le bouton « Plus de paramètres ». Rendez-vous dans la section « Commandes manuelles », puis activez l'option « Commandes d'accès rapide ». En prenant une photo, il vous suffit de cliquer sur l'écran de votre Google Pixel pour voir apparaître les fameuses jauges. Faites-en bon usage !