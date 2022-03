Google Pixel : découvrez les nouvelles fonctionnalités de la future mise à jour

Google bichonne ses smartphones Pixel en lançant la dixième Pixel Feature Drop. L’entreprise déploie de nouvelles fonctionnalités via une mise à jour disponible dès aujourd’hui sur les appareils Pixel 3a à Pixel 5a. Une fois n’est pas coutume, les derniers Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne seront servis qu’un peu plus tard, mais toujours dans le courant du mois de mars. Au programme : l’arrivée de Night Sight sur Snapchat , le déploiement de Live Caption, des messages plus amusants, plus de langues dans Live Translate et des améliorations de l’écran d’accueil et de verrouillage.