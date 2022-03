Google Pixel dévoile une fonctionnalité pour appeler les secours plus rapidement

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffira, à partir de l'écran de verrouillage, d’effectuer un balayage vers le haut, de sélectionner « Appel d’urgence » et ainsi choisir le numéro à joindre parmi ceux répertoriés. La fonctionnalité est en cours de déploiement sur les Google Pixel, bien qu’il soit important de noter qu’elle puisse ne pas être disponible pour tous, celle-ci dépendant du lieu, de l’opérateur et de divers autres facteurs. Dans ce cas précis, le numéroteur d’appel d’urgence traditionnel prendra naturellement le relais.