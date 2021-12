Les smartphones Pixel reçoivent une fonctionnalité littéralement vitale

Déjà disponible aux États-Unis et dans quelques autres pays, la détection d'accident de voiture s'invite sur les Pixel (3 et ultérieur) des utilisateurs et utilisatrices localisés en France, à Taïwan et en Italie.

Une fois activée dans le menu de Sécurité du téléphone, cette feature pourra détecter si vous êtes victime d'un accident. Votre Pixel vous demandera alors si vous êtes blessé et, en l'absence de réponse, pourra partager votre emplacement avec les secours.

Bien entendu, cette fonctionnalité dépend de votre accès au réseau mobile au moment d'un éventuel accident. De plus, Google indique que « des mouvements brusques peuvent aussi déclencher des appels aux services d'urgence ». Pensez donc à la désactiver si vous prévoyez de faire un tour dans un parc d'attractions prochainement.