Nom de code "Sharpie" : l'IA pourra bientôt dinstinguer les escroqueries des appels indésirables dans les Google Phone

Le démarchage téléphonique et les arnaques par téléphone, ces fléaux qui nous empoisonnent la vie et avec lesquels nous tentons de composer. Google a bien compris notre agacement et s'apprête à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre ces nuisances.

L'entreprise va déployer une fonctionnalité inédite sur ses smartphones Pixel, capable de faire la distinction entre un simple appel indésirable et une véritable tentative d'escroquerie. Cette innovation, dont le nom de code est « Sharpie », repose sur l'intelligence artificielle, et plus précisément sur Gemini Nano, un modèle d'IA conçu pour fonctionner directement sur les appareils mobiles. Les premiers indices de son arrivée ont été repérés dans le code de la dernière version bêta de l'application Téléphone de Google, laissant présager un lancement imminent, probablement avec la sortie de la série Pixel 9.