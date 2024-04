Google pourrait bientôt vous aider à mieux identifier les numéros de spam qui vous pourrissent la vie

Orange Téléphone est une application intuitive pour filtrer les appels, bloquer les spams et identifier les appelants, enrichissant votre expérience de communication. Elle offre aussi des informations sur les appels surtaxés et un accès rapide aux numéros d'urgence, assurant sécurité et contrôle. Disponible sur iOS et Android, c'est un choix judicieux pour une gestion d'appels efficace et sécurisée.